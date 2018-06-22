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Сегодня утром в Соломенском районе столицы неизвестные бросили в помещение «Ощабанка» бутылки с зажигательной смесью, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным главка, в 3:45 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя будто было слышать взрыв и идет дым.

По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение. В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал. По передней информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Проведенный обзор, правоохранители разыскивают свидетелей и проверяют наличие камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
ForUm

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