Народного депутата Мустафу Найема выписали из больницы после избиения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«Выписали из больницы, сняли все шины, прутья, резинки и прочие приспособления. Спасибо всем за поддержку, юмор и отдельно за то, что не посмели жалеть», – написал он.

«Что касается самого процесса. Во мне нет жажды мести, но и спускать дело никто не будет. Я и ми адвокаты тщательно следим за ходом расследования и будем регулярно публично информировать о его результатах. Сейчас трое ребят по-прежнему находятся под ночным домашним арестом, а их защитники пытаются добиться отмены меры пресечения через суд. Один из двух автомобилей арестован, второй найти пока не удалось. Главный подозреваемый, вопреки обещаниям адвокатов, по прежнему в бегах», – подчеркнул нардеп.

По информации Найема, азербайджанская сторона не спешит его выдавать «из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров». «Сам я готовлюсь к следственному эксперименту, мы будем подавать гражданский иск и готовиться к открытому судебному процессу. Еще раз повторюсь, это не война всей моей жизни, но и спускать дело на тормозах не дам», – подытожил он.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержалиправоохранители Азербайджана. 7 мая Саитова отпустили на свободу.

ГПУ направила в Азербайджан документы для экстрадиции в Украину и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности Магомеда-Амина Саитова.