Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым установил 23 мая Днем морской пехоты. Кроме того, украинская морская пехота переходит на береты нового образца.

Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к свыше восьми лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины предупреждает о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги Чемпионов и дает рекомендации по защите от нее.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. Однако НАК «Нафтогаз Украины» отказывается подписать договор на поставку газа КП «Киевтеплоэнерго», и требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей, как того требует закон.

По результатам проверок объектов с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения норм пожарной безопасности в суды поданы иски о закрытии 155 торгово-развлекательных центров, 220 дошкольных и школьных учреждений, а также 30 больниц.

Министерство образования и науки не намерено отменять школьные линейки и выпускные из-за случаев отравления детей неизвестным веществом.

Неизвестные сожгли цыганский лагерь в Великогаивском лесу Тернопольской области.

Во Львовской области в результате ДТП шесть человек погибли, еще трое доставлены в больницу.

В Украину уже прибыли женские команды финала ЛЧ и 500 болельщиков.