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Народный артист Украины Иво Бобул заявил, что намерен баллотироваться на пост президента Украины в следующем году. Об этом он сказал в эфире канала 112.Украина.

«Собираюсь. Сейчас собираю финансы, в первую очередь. А, ну народ поддержит, я это сто процентов знаю. Даже не сомневаюсь в этом», - сказал певец.

 

 

«Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи. Я думаю, что он поможет, так как у нас общие взгляды!» — заявил певец.

Бобул утверждает, что к нему обращаются олигархи с предложением помочь.

«Они приходят, но просят что-то взамен!» — заявил он.

Певец не хочет работать с олигархами на их условиях и заявляет, что, в случае своего избрания президентом заставить олигархов «вернуть деньги в страну».

«Есть один очень хороший способ! Во-первых, собрать всех и сказать, я объявляю амнистию, вы должны вернуть деньги в страну, иначе мы найдем способ сделать вас нищими!» — заявил он.

По его словам, в Украине «нужно поднимать экономику, дать людям возможность работать».

«Законы должны быть, которые должны работать на людей! Демократия — это не вседозволенность, это какие-то блага, но не вседозволенность», — уверен Бобул.

«Дорогие соотечественники, я решился на этот шаг, потому что вижу, что страна, в которой мы живем, немного идет не туда, куда нужно. Мы валимся в какую-то бездну, надо остановиться. Для того чтобы остановиться, нужно иметь команду. Команда у меня практически готова, программа готова. Как только начнутся выборы, когда можно будет выйти и проанонсировать политическую платформу, мы все это сделаем», - заключил он.
ForUm

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