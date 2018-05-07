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Сооснователь промоутерской компании BoomBox Promotions Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении народного депутата Мустафы Найема, отпущен на свободу правоохранителями Азербайджана.

Об этом изданию «Страна» рассказал адвокат Игорь Синиченко, который представляет интересы чеченских молодых людей, у которых возник конфликт с парламентарием в районе Бессарабского рынка 30 апреля.

По его словам, Саитова действительно задерживали, но затем отпустили. Причем это произошло еще «два-три дня назад», и информацией об этом адвокаты подозреваемых в хулиганстве чеченцев обладали вечером 5 мая.

«Действительно, Магомед-Амин был задержан. Причем сделано это было по личной просьбе одного из ведущих украинских политиков, который позвонил первому замминистра МВД Азербайджанской Республики Вилаету Эйвазову», - говорит Синиченко.

Адвокат утверждает, что никакого заседания суда по избранию меры пресечения Саитову в Азербайджане не проходило. «Он был отпущен в связи с отсутствием соответствующих документов с украинской стороны. Сейчас Саитов находится на свободе», - отметил Синиченко.

Он подчеркнул, что «это не означает, что Магомед-Амин собирается теперь прятаться».

«Мы хотели, чтобы Магомед-Амин приехал сам, но теперь ему будет сложно выехать из Азербайджана до завершения экстрадиционной процедуры. Фактически, отечественные силовики сами помешали ускорить его возвращение», - добавил адвокат.

Синиченко уточнил, что в зависимости от того, какой пакет документов направит украинская сторона правоохранителям Азербайджана для обеспечения выдачи Саитова, адвокаты чеченца в дальнейшем примут решение - будут ли они соглашаться на добровольную экстрадицию подозреваемого в Киев.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержали правоохранители Азербайджана.

 
ForUm

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