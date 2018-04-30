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В центре Киева на Бессарабской площади в результате конфликта на дороге избили народного депутата Мустафу Найема. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, к вам могут дойти новости о происшествии с моим участием. В целом, ничего экстраординарного. «Кубик» на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально», – написал он.

По словам нардепа, он преградил нарушителю дорогу. «Началась перепалка. Вызвал «102». Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой - дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно… догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и еще чего-то», – сообщил он.

«Большая просьба не создавать ажиотаж. Комментариев, фотографий и трагических рассказов не будет. Это не касается моих депутатских полномочий, удостоверение не предъявлял и это не связано с моей политической деятельностью. Патрульную вызвал по «102» как обычный гражданин, приехали в разумные сроки, все данные автомобилей, фото участников происшествия передал», – подытожил он.

 
ForUm

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