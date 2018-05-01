Киевской местной прокуратурой №10 объявлено подозрения злоумышленникам, причастным к хулиганским действиям и нанесению телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе Найему, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что в настоящее время трое участников конфликта, причастные к нападению на депутата и его избиению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Это мужчины 1999 и 1996 г.р. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - граждан Украины.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Автомобиль «Мерседес Геленваген», на котором двигались злоумышленники, изъят и помещен на штрафплощадку.

Кроме того, заочно объявлено о подозрении еще одному мужчине, который непосредственно нанес депутату удар в лицо, причинив последнему телесные повреждения средней степени тяжести. Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 296 УК Украины и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Принимаются меры по установлению его местонахождения и объявлению в розыск.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже было открыто еще одно производство по статье «Умышленное телесное повреждение средней степени».