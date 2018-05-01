также в разделеОбщество
Эксперт: Javelin сдержат танки РФ, но радикально изменить ВСУ могут только реформы 14
За время АТО погибли 24 сотрудника СБУ 14
Крымскотатарского бизнесмена Велиляева этапировали в «Лефортово» 25
Мустафу Найема прооперировали 57
ВСУ начнут подготовку расчетов Javelin со 2 мая 115
Во время подъема на Говерлу погиб иностранец 80
Комплексы Javelin прибыли в Украину 129
Порошенко подписал приказ о начале операции Объединенных сил 2290
Опубликован список населенных пунктов Донбасса, входящих в зону боевых действий 583
Норвежец пытался незаконно переплыть Дунай на пластиковых бочках 45
С начала года на Донетчине задержали 86 боевиков 43
Пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность 39
На Донбассе начинается операция Объединенных сил 201
Застрявшие в Египте украинцы вылетели домой 34
Российский суд продлил арест Грибу еще на два месяца 31
На майские полиция будет патрулировать места отдыха граждан 47
В Украине – чрезвычайная пожароопасность 59
Во Львове отметили маршем 75-летие дивизии СС «Галичина» 154

В деле об избиении народного депутата Мустафы Найема дополнительно открыли производство по статье «Умышленное телесное повреждение средней степени». Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала 112 Украина.

«После того, как поступила информация от врачей, дополнительно нарушили ст. 122 ч. 1 «Умышленное телесное повреждение средней степени» УКУ», - сказал Крищенко.

Ранее брат Мустафы Найема Маси заявил, что среди задержанных правоохранителями нет человека, который избил нардепа. Об этом он написал на странице в Facebook.

В ответ на вопрос ведущей, были задержаны мужчина, фото которого опубликовал Маси Найем, Крищенко сказал: «Его личность установлена, проводятся розыскные действия с целью его задержания и привлечения к ответственности. Если мы в течение суток его не задержим, ему будет заочно объявлено о подозрении и он будет объявлен в розыск».

По словам председателя Киевской Нацполиции, нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы, а за нанесение телесного повреждения средней тяжести - до трех лет.

Андрей Крищенко сообщил детали о трех задержанных.

«1999, 1996 года рождения, студенты одного из вузов. Двое из них граждане России, находящиеся на территории Украины на основании вида на жительство. Один - гражданин Украины, родился в г. Киеве. Три лица были задержаны в порядке статьи 208 и находятся в изоляторе временного содержания», - отметил глава столичной полиции.

Как сообщалось ранее, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

90
Теги