Полиция задержала троих активных участников конфликта с участием народного депутата Мустафы Найема, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил народный депутат и сообщил, что между ним и неизвестными возник конфликт. На место немедленно прибыли наряды патрульных полицейских и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Полицейские установили, что потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал «Мерседес», началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись», – говорится в сообщении.

В главке подчеркнули, что для розыска автомобилей правоохранители ввели план «перехват», и вскоре разыскиваемый «Мерседес» нашли, а неподалеку задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте, их доставили в управление полиции. Мужчину, который ударил нардепа, разыскивают.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В то же время советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил имена задержанных. «Полицией Киева были задержаны трое участников конфликта, в результате которого был избит народный депутат Мустафа Наем. Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р.; Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р.; Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. С задержанными проводятся первоочередные следственные действия. Проверяется их причастность и к другим возможным правонарушениям», – написал он.

Как ранее сообщал ForUm, в центре Киева на Бессарабской площади в результате конфликта на дороге избили народного депутата Мустафу Найема.