Один из участников конфликта с избиением нардепа Мустафы Найема на Бессарабской площади, которого разыскивала полиция, вылетел в Баку (Азербайджан) через 2 часа после инцидента. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«На время подготовки сообщения о подозрении задержанным, с показаний самого пострадавшего было известно, что удар с последующим переломом челюсти, непосредственно нанес четвертый нападающий, которого по горячим следам задержать не удалось», - написала она в Facebook.

На сегодня уже известно, что этот человек через 2 часа после инцидента, а именно в 19:38 30 апреля 2018 пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины.

«Однако в настоящее время на месте происшествия еще работала следственно-оперативная группа, а сам он еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его побегу было невозможно», - пояснила Максимець.

Она напомнила, что трем задержанным по подозрению в нападении объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 УК Украины, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы, что является более строгим наказанием, чем по ч.1 ст.122 УК Украины.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении.