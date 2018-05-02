также в разделеПроисшествия
На Херсонщине нашли повешенным еще одного полицейского
«Били втроем ногами»: Найем рассказал подробности второй драки 28
Страшная авария под Харьковом: Прокуратура требует ареста водителя джипа 175
Боевики за сутки 52 раза обстреляли позиции ВСУ, 13 раз – из тяжелого вооружения 31
В сети появилось видео избиения Найема 105
На Говерле при неизвестных обстоятельствах погиб турист 49
На Донбассе покончил с собой военный 81
Минобороны: За первые сутки ООС ранены 4 военных 58
На Харьковщине мужчина бросил «коктейль Молотова» в беседку с детьми 107
Полиция задержала нападавших на на экс-главу одесского «Правого сектора» 64
В Одессе стреляли в экс-главу местного «Правого сектора» 98
За первые сутки ООС зафиксировано 44 обстрела, ранены 3 военных 107
Возле Коломыи парашютист зацепился за опору ЛЭП 98
На Донетчине на территории шахты произошел пожар, есть пострадавшие 36
В Кременчуге жестоко избили соратника Саакашвили 69
Сутки в зоне АТО: 47 обстрелов, пострадали 2 военных 63
Во время трофи-рейда в Карпатах перевернулся джип с белорусами 54
Число жертв ДТП в Кривом Роге возросло до 11 74

Один из участников конфликта с избиением нардепа Мустафы Найема на Бессарабской площади, которого разыскивала полиция, вылетел в Баку (Азербайджан) через 2 часа после инцидента. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«На время подготовки сообщения о подозрении задержанным, с показаний самого пострадавшего было известно, что удар с последующим переломом челюсти, непосредственно нанес четвертый нападающий, которого по горячим следам задержать не удалось», - написала она в Facebook.

На сегодня уже известно, что этот человек через 2 часа после инцидента, а именно в 19:38 30 апреля 2018 пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины.

«Однако в настоящее время на месте происшествия еще работала следственно-оперативная группа, а сам он еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его побегу было невозможно», - пояснила Максимець.

Она напомнила, что трем задержанным по подозрению в нападении объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 УК Украины, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы, что является более строгим наказанием, чем по ч.1 ст.122 УК Украины.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

87
Теги