также в разделеОбщество
11 мая. Картина дня 17
Симоненко вызвали на допрос в СБУ 23
В мае побит уже 12-й температурный рекорд 11
Названа дата старта большой приватизации 27
МВД начало разрабатывать план деоккупации Донбасса 49
У мэров городов и глав облсоветов вырастет зарплата 20
Корчак уверяет, что не вмешивается в проверку своих деклараций 14
Посольство уточняет: В Польше один человек напал на украинца 21
НАБУ разоблачило схемы в ОПК более чем на миллиард 28
Синоптики предупреждают о заморозках 136
Прокуратура завершила расследование убийства Вороненкова 60
С 11 мая в Украине существенно похолодает 56
В Украине будут выращивать хищных жуков для борьбы с короедом 43
«Нацкорпус» прорвался к дому Левочкина, начались стычки 155
Украина не знает о судьбе 300 человек на Донбассе 30
Нацкорпус обещает «интересную жизнь» «Интеру» 83
В Крыму прошли обыски, задержаны двое крымских татар 34
В украинских поездах появятся видеокамеры 30

Генеральная прокуратура направила в Азербайджан документы для экстрадиции в Украину и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности Магомеда-Амина Саитова, который подозревается в нападении на народного депутата Мустафу Найема.

Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Пакет документов отправили во вторник, 8 мая.

О дате выдачи Саитова говорить пока рано - международное законодательство не ограничивает сроки рассмотрения подобных запросов.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержалиправоохранители Азербайджана. 7 мая Саитова отпустили на свободу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги