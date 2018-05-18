В Киевском райсуде Харькова на заседании по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 изучали видеозаписи, которые доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих водителей.

Об этом журналистам рассказал прокурор Игорь Омельченко, сообщает Укринформ.

«Видеозаписи, которые изучил суд, доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела: водителя авто Lexus 20-летней Елены Зайцевой и водителя авто Volkswagen Touareg 49-летнего Геннадия Дронова. Оба имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения. На первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый», - отметил прокурор.

По его словам, обоим фигурантам предложили установить скорость движения их автомобилей экспериментальным путем, однако они отказались.

«По словам Дронова, Зайцева двигалась со скоростью 100-120 км в час. Зайцева же не смогла указать скорость автомобиля Дронова, но заявила, что сама двигалась со скоростью 80 км в час», - добавил прокурор.

По его словам, изучение видеозаписей продолжится на очередном заседании суда 22 мая.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

27 февраля в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.