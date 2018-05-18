Португальский тренер Паулу Фонсека подписал новый двухлетний контракт с ФК «Шахтер», сообщает официальный сайт клуба.

Срок предыдущего соглашения 45-летнего португальца истекал предстоящим летом, и его кандидатуру связывали с рядом европейских клубов, но в итоге Фонсека решил остаться в «Шахтере».

Фонсека возглавил клуб летом 2016-го года, сменив на этом посту Мирчу Луческу, который тренировал клуб на протяжении 12 лет.

За два сезона «оранжево-черные» под его руководством добыли пять трофеев: дважды стали чемпионами Украины (2017, 2018), дважды завоевали Кубок Украины (2017, 2018) и являются обладателями Суперкубка Украины (2017). Кроме того, в последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» вышел в 1/8 финала.