также в разделеСпорт
90% гостей финала ЛЧ покинут Киев сразу после матча 64
Сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА 35
«Атлетико» обыграл «Марсель» и выиграл финал Лиги Европы 45
ФФУ назвала скандальные фото с Кубком травлей руководства федерации 56
«Шахтер» в 11 раз стал чемпионом Украины 54
Ломаченко: Хорошо, что я встал, собрался и довел дело до конца 80
Ломаченко победил Линареса и завоевал титул WBA в легком весе 306
Ломаченко пророчат досрочную победу над Линаресом 47
Охранять порядок во время финала ЛЧ будут 12 тысяч правоохранителей 35
Британских фанатов предупредили о риске нападений во время финала ЛЧ в Киеве 40
«Шахтер» выиграл Кубок Украины по футболу 90
В УЕФА заявили, что недопуск кого-то на финал ЛЧ - дело Украины 90
Депутаты Европарламента призвали бойкотировать ЧМ-2018 в РФ 126
Ребров уволен с поста тренера саудовского клуба 77
Минспорта уточнило приказ о запрете на участие в турнирах в РФ 77
В преддверии ЧМ ФИФА начала расследование в отношении России 96
Усик: Бой может пройти в России, но тогда меня там не будет 93
Бой Усик - Гассиев перенесли на лето 84

Португальский тренер Паулу Фонсека подписал новый двухлетний контракт с ФК «Шахтер», сообщает официальный сайт клуба.

Срок предыдущего соглашения 45-летнего португальца истекал предстоящим летом, и его кандидатуру связывали с рядом европейских клубов, но в итоге Фонсека решил остаться в «Шахтере».

Фонсека возглавил клуб летом 2016-го года, сменив на этом посту Мирчу Луческу, который тренировал клуб на протяжении 12 лет.

За два сезона «оранжево-черные» под его руководством добыли пять трофеев: дважды стали чемпионами Украины (2017, 2018), дважды завоевали Кубок Украины (2017, 2018) и являются обладателями Суперкубка Украины (2017). Кроме того, в последнем розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» вышел в 1/8 финала.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги