Эксперты не устанавливали скорость Lexus и Volkswagen Touareg перед ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли шесть человек. Об этом стало известно на сегодняшнем судебном заседании, сообщает NewsRoom.

Обвинитель передал судье документ, в котором шла речь о невозможности установить скорость автомобилей при помощи экспертиз. Однако оба водителя отказались от проверки на месте трагедии.

«Зайцева не захотела садиться в автомобиль, чтобы показать, что она делала, так как ей тяжело психологически. Обвиняемая боится находиться в машине, тем более ехать в ней. Назвать скорость второго авто она также не смогла», - говорится в документе о следственном эксперименте с участием водителя Lexus.

Геннадий Дронов во время расследования сообщил, что ехал около 40 км/ч, а вторая машина, по его ощущениям, двигалась со скоростью 100-120 километров в час. При этом, утверждает адвокат Зайцевой, мужчина не захотел проверить указанную им информацию опытным путем. В связи с этим Юлия Козырь требовала не рассматривать показания водителя Volkswagen Touareg во время следственного эксперимента.

Защитник Дронова, в свою очередь, ходатайствовал о том, чтобы приобщить к материалам дела постановления об экспертизах и следственных экспериментах. По его мнению, они могли быть однобокими, так как в них не задействовали все видеозаписи с центральной улицы города.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

27 февраля в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.