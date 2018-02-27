В Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП на Сумской 18 октября 2017 года, где погибли 5 человек и еще одна пострадавшая умерла в больнице.

Об этом сообщает Укринформ.

Оба обвиняемых – 20-летняя Елена Зайцева, водитель автомобиля Lexus, и 49-летний водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов – доставлены в суд. Они сидят на скамье подсудимых за стеклянной перегородкой. Потерпевшая по делу – Анна Комар из Кременчуга Полтавской области – участвует в заседании в режиме видеоконференции. В зале – потерпевшие и их адвокаты, а также адвокаты обвиняемых.

Как только судья предоставил слово прокурору для оглашения обвинительного акта, с места встал защитник Дронова Сергей Перепелица и зачитал ходатайство о том, чтобы Дронова выпустили из клетки до конца судебного рассмотрения. Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что подобное ходатайство подавать не будет «в связи с резонансностью дела». После 10-минутного совещания суд отказал Дронову, и адвокат Перепелица тут же заявил отвод судье.

Обвинительный акт пока что не оглашен.

Назначенное на 19 февраля заседание Киевского райсуда Харькова по сути дела о ДТП на Сумской 18 октября 2017 года перенесено на 27 февраля: не явились трое пострадавших: двое из них подали ходатайства, в которых просили рассматривать дело в их отсутствие, а также еще одна пострадавшая Анна Комар заявила, что не может явиться на судебное заседание и просит о возможности видеоконференции из райсуда Кременчуга Полтавской области.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.

2 февраля обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой и Дронова передан в суд.