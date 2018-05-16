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Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Шевченковского райсуда по ночному домашнему аресту для Ахмеда Саитова, которого подозревают в нападении на народного депутата Мустафу Найема, сообщает 112 Украина.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а адвокат просил отпустить подзащитного под личное обязательство.

Защитник Саитова заявил, что оснований для содержания под стражей нет, что санкция статьи, которую ему инкриминируют, предусматривает 4 года лишения свободы, и для того, чтобы избрать содержание под стражей, нужно довести риски, чего, по его мнению, сторона обвинения не сделала.

В свою очередь прокурор заявил, что есть риск незаконного воздействия на свидетелей.

Адвокат Саитова сообщил, он также является адвокатом других подозреваемых в деле об избиении Мустафы Найема, и будет подана апелляция в отношении смягчения им предупредительных мер.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержалиправоохранители Азербайджана. 7 мая Саитова отпустили на свободу.

ГПУ направила в Азербайджан документы для экстрадиции в Украину и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности Магомеда-Амина Саитова.
ForUm

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