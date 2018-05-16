Министерство инфраструктуры оценивает прямые убытки от строительства моста через Керченский залив в 0,5 млрд гривен в год. Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян, передают Українські Новини.

«Мы оцениваем ориентировочно по году в полмиллиарда гривен. Это прямые убытки», - сказал Омелян.

При этом министр отметил, что непрямые убытки достигают миллиардных сумм, поскольку пролив постоянно находится под угрозой перекрытия.

«Керченский мост – политический проект. Это действенный инструмент блокировки Керченского пролива в любой момент», - прокомментировал Омелян.

«Мост построен таким образом, чтобы уменьшить тоннажность судов, которые могут под ним пройти. Без сомнения, это было сделано специально», - сказал Омелян.

Как сообщал ForUm, 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

По информации специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.