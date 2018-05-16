Задержанному руководителю информационного агентства РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому в четверг, 17 мая, в Херсоне определят меру пресечения.

Там расположен офис прокуратуры Автономной Республики Крым, которая ведет его дело, передает Радио Свобода.

Как сообщал ForUm, Вышинскому, который имеет гражданство и Украины, и России, инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным.

По данным Службы безопасности Украины, журналист по заданию Москвы готовил сначала информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии Россией украинского полуострова, а затем в Киеве – на поддержку группировок «ДНР» и «ЛНР» и ежемесячно получал на эту деятельность 53 тысячи евро. Деньги для этого, как заявили в СБУ, поступаюли из России через Сербию.

В 2014 году после аннексии Крыма журналиста наградили в России медалью «за объективное освещение событий в Крыму».

Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today 15 мая.