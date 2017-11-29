Сообщнику сына народного депутата Игоря Попова Владиславу Чабану суд избрал меры пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, сообщает 112 Украина.

«Решение полностью аналогичное тому, которое избрали для сына нардепа Богдана Попова. Владислав Чабан будет два месяца находиться под домашним арестом. Трудно сказать, как проходило судебное заседание, ведь оно было закрытым. Судья отметила, что прокуратура не смогла доказать, что в этой ситуации нельзя использовать такую смягчающую меру пресечения, как домашний арест. Прокуратура настаивала на 2-месячном содержании в СИЗО», - сообщил корреспондент в эфире телеканала.

Ранее Оболонский районный суд Киева избрал для сына нардепа от Радикальной партии Игоря Попова Богдана меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны по подозрению в ограблении магазина в Киеве на Оболони. По информации полиции, угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн.

Как рассказали правоохранители, одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины и вместе с женщинами-продавщицами удерживали в магазине до приезда полиции. Его товарищу, который забрал наличные, удалось скрыться. Однако через 20 минут его задержали полицейские рядом с автостанцией «Полесье». Позже прокуратура объявила задержанным о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).

Нардеп Игорь Попов заявил, что его сын полностью признает свою вину.