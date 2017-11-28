Сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова Богдан и его соучастник отказались давать показания после вручения им подозрения.

Об этом сообщила в комментарии Громадському радіо представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«После общения с адвокатами, воспользовавшись 63 статьей Конституции, не дают показания», - сообщила Максимец.

В прокуратуре отметили, что ребята задержаны, им инкриминируется часть третья статьи 187 - разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение.

Утром 28 ноября прокурор обратится в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказала Максимец, отец одного из задержанных нардеп Игорь Попов общался со своим сыном, но ей не известно, пытался ли он повлиять на расследование.

«Сейчас никто не может повлиять ни на органы предварительного расследования, ни на процессуальных руководителей. Есть свидетели, есть видеодоказательства совершения преступления», - отметила Максимец.

Кроме того, по ее словам, сейчас прокуратура проверяет информацию о причастности задержанных к аналогичным преступлениям, которые были совершены в последнее время на территории города Киева.

Напомним, 26 ноября 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова Богдан и его соучастник в балаклавах совершили разбойное нападение на продуктовый магазин «Святковый».

По факту ограбления начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

27 ноября сыну нардепа и его сообщнику вручили подозрение.