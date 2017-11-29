Оболонский районный суд Киева сегодня, 29 ноября 2017 года, в ходе заседании избрал для сына нардепа от Радикальной партии Игоря Попова Богдана меру пресечения в виде домашнего ареста.

Так, суд назначил сыну нардепа Попова круглосуточный домашний арест сроком на два месяца, сообщает РБК-Украина.

«Применить к подозреваемому Попову Богдану Игоревичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 2 месяца», - объявила судья.

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство стороны обвинения о применении меры пресечения в отношении Попова в виде содержания под стражей. Сторона защиты вправе обжаловать решение суда в течение пяти дней.

Напомним, сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны по подозрению в ограблении магазина в Киеве на Оболони. По информации полиции, угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн.

Как рассказали правоохранители, одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины и вместе с женщинами-продавщицами удерживали в магазине до приезда полиции. Его товарищу, который забрал наличные, удалось скрыться. Однако через 20 минут его задержали полицейские рядом с автостанцией «Полесье». Позже прокуратура объявила задержанным о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).

Нардеп Игорь Попов заявил, что его сын полностью признает свою вину.