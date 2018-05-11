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Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объяснил, почему украинским болельщикам не стоит ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию.

«Моя позиция остается неизменной: независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего. Это логично и правильно, и дело здесь не столько в патриотизме, как в уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ. Поэтому главная рекомендация для болельщиков – болеть дома и не ехать на территорию России», - заявил Слободян в эфире UATV.

Помощник главы ГПСУ отметил, что это еще и дополнительные риски для самих людей: «Начиная с того, что их там пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку», - пояснил спикер.
ForUm

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