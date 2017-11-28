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Сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова Богдан и его сообщник начали давать показания в деле о нападении на киевский продуктовый магазин. Об этом в комментарии Украинской правде сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Подозреваемые сотрудничают со следствием в пределах обвинения о нападении на магазин на Оболони. Причастны ли они к совершению аналогичных преступлений, выясняет следствие», - отметила Максимец.

Она добавила, что рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения обоим несовершеннолетним состоится 29 ноября в Оболонском райсуде Киева.

Ранее сообщалось, что сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны по подозрению в ограблении магазина в Киеве на Оболони. По информации полиции, угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн. 

Как рассказали правоохранители, одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины и вместе с женщинами-продавщицами удерживали в магазине до приезда полиции. Его товарищу, который забрал наличные, удалось скрыться. Однако через 20 минут его задержали полицейские рядом с автостанцией «Полесье». Позже прокуратура объявила задержанным о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой). Отмечалось, что Богдан Попов и его сообщник ранее отказались свидетельствовать о нападении на магазин, сославшись на 63 статью Конституции Украины.
ForUm

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