Народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Попов заявил, что адвокаты будут просить для его сына домашний арест с ношением электронного браслета. Об этом он сказал журналистам в Оболонском суде Киева, где сегодня состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения его сыну Богдану, сообщает 112 Украина.

«Конечно, мы просим меру пресечения в виде содержания его под стражей с браслетом дома. Мои адвокаты считают, что у нас есть достаточно много смягчающих обстоятельств», - сказал он.

Нардеп также добавил, что его сын полностью признает свою вину.

«Он полностью признал подозрение, которое ему объявили. Он отвечает на все вопросы, участвует во всех следственных действиях, никто ни от кого не прячется, так и будет», - говорит Попов.

Попов также пообещал, что займется воспитанием сына и компенсирует все убытки, которые он причинил.

Как сообщалось, сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова Богдан и его сообщник начали давать показания в деле о нападении на киевский продуктовый магазин.

Напомним, сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны по подозрению в ограблении магазина в Киеве на Оболони. По информации полиции, угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн.

Как рассказали правоохранители, одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины и вместе с женщинами-продавщицами удерживали в магазине до приезда полиции. Его товарищу, который забрал наличные, удалось скрыться. Однако через 20 минут его задержали полицейские рядом с автостанцией «Полесье». Позже прокуратура объявила задержанным о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой). Отмечалось, что Богдан Попов и его сообщник ранее отказались свидетельствовать о нападении на магазин, сославшись на 63 статью Конституции Украины.