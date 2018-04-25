Соломенский районный суд Киева повторно отменил арест недвижимости сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии. Об этом говорится в решении суда.

Согласно этому решению, суд отменил арест трех машиномест и двух квартир.

Решение обжалованию не подлежит.

Как ранее сообщал ForUm, в начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

В декабре Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

7 ноября 2017 года на сына Авакова надели электронный браслет, однако в конце декабря Соломенский суд Киева отменил это обязательство.

15 января отменил решение об аресте квартиры и двух домов экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря.

5 марта суд повторно наложил арест на недвижимость Александра Авакова. Сообщалось, что речь идет о трех паркоместах на подземной парковке в Киеве, а также двух квартирах в Киеве и Харькове.