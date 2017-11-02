Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отпустил экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря под личное обязательство.

Соответственно, суд отказался от ареста Чеботаря с альтернативой залога в 5 млн гривен.

По словам стороны защиты, у Чеботаря плохое состояние здоровья - он перенес операцию из-за онкозаболевания. Сейчас, по словам его адвокатов, у Чеботаря нет желудка и есть клапан в сердце, он лечился в немецкой клинике «Шарите». А в 2016 году он три месяца провел в коме, сообщает «Украинская правда».

Во время заседания суда народный депутат от партии «Народный Фронт» Татьяна Чорновол хотела взять Чеботаря на поруки.

Также адвокаты Чеботаря отмечали, что видео, на котором есть Александр Аваков сфальсифицировано, поскольку, по словам экс-заместителя главы МВД, сына Арсена Авакова никогда не было в его кабинете. Кроме того, сторона защиты отметила, что следователи исследовали не оригинал видео.

В то же время сторона обвинения считает его оригинальным, так как, по их утверждениям, его взяли с сервера СБУ. Также в материале дела есть показания сотрудника Службы безопасности, который проводил эту запись.

Соломенский райсуд Киева отпустил третьего фигуранта дела о закупке рюкзаков Владимира Литвина под личное обязательство. Он должен носить электронный браслет.



Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства.