В субботу, 21 апреля, в 21:40 возле остановочной платформы Ворзель неизвестные забросали камнями региональный электропоезд № 6631 Киев-Малин, в результате чего было разбито лобовое стекло кабины электропоезда, а машинист получил травму головы, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Это не единственный случай, когда на участке Немешаево-Ирпень посторонние лица забрасывают камнями железнодорожный подвижной состав», - отмечается в сообщении.

«Укрзализныця» обратилась в полицию по активизации мер по предотвращению подобных правонарушений, а также ожидает установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Только с начала апреля на перегоне Ирша-Тетерев Киевской области неизвестные трижды забросали камнями поезд № 706 Перемышль-Киев. В частности, 20 апреля было разбито внешнее стекло в одном вагоне поезда, 14 апреля разбито двойное стекло и 13 апреля разбито внешнее стекло входной двери в вагоне и в тамбуре стюардов вагона.

Кроме бросания камней по подвижному составу, хулиганы кладут посторонние предметы на пути, чем ставят под угрозу жизнь и здоровье пассажиров и железнодорожников. Так, 12 апреля на перегоне Буча-Ирпень пассажирский поезд № 46 сообщением Ужгород-Лисичанск остановился из-за наезда на деревянную колоду, подложенную на рельсы. Ранее, 31 марта, на станции Клавдиево поезд № 132 сообщением Львов-Харьков наехал на камень, лежавший на пути.

Ведомственная военизированная охрана ПАО «Укрзализныця» принимает все возможные меры с целью предотвращения актов незаконного вмешательства, однако только собственными силами железнодорожники противостоять преступлениям не могут.