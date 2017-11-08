Соломенский районный суд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.
Об этом Українським Новинам сказал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.
«Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и (фигуранта дела Владимира) Литвина. У Авакова квартира арестована», - сообщил он.
Прокурор отметил, что суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых.
На данный момент ни в одном ходатайстве отказано не было.
Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.
В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.
1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала эти постановления.
7 ноября на сына Авакова надели электронный браслет.
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