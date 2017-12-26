Соломенский суд Киева отменил обязательство сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет контроля. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Судебное заседание состоялось в пятницу, 22 декабря, сообщают Українські Новини.

САП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства.

При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала эти постановления.

7 ноября на сына Авакова надели электронный браслет.

Суд арестовал недвижимость Александра Авакова и экс-замминистра Чеботаря.

19 декабря уд снял арест с имущества Александра Авакова.