также в разделеОбщество
В Чернобыльской зоне поймали несовершеннолетнего сталкера 10
Привлечением к уголовной ответственности журналистов «Радио Свобода» займется не только Нацполиция, но и ГПУ 14
Князев назвал число убитых за год полицейских 28
НАПК нашло нарушения в е-декларации Омеляна 26
Полиция до сих пор не установила личности подозреваемых в убийстве Шеремета 18
На новогодние праздники порядок будут охранять 10 тысяч правоохранителей 14
В Симферополе после обысков российские силовики забрали с собой женщину 58
В зоне АТО начнет вещать новый украинский телеканал 29
Бывший «полицейский ДНР» пытался выехать на заработки в Германию 34
WP: ГРУ РФ запустило в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана в 2014 году 89
Количество пленных на Донбассе возросло до 170 человек 104
Боевики дважды за сутки нарушили перемирие, потерь среди военных нет 41
В эфире секретной военной радиостанции РФ прозвучало «Слава Украине» 209
Медведчук заявляет: договоренность об обмене 27 декабря достигнута 295
Геращенко подтвердила, что обмен пленными состоится 27 декабря 71
Крымчан будут штрафовать за авто на украинских номерах 62
СМИ: Приговор Зайцевой могут значительно смягчить 206
Зубко назвал трудовую миграцию крупнейшей угрозой после войны 138

Соломенский суд Киева отменил обязательство сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет контроля. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Судебное заседание состоялось в пятницу, 22 декабря, сообщают Українські Новини.

САП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства.

При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. 

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала эти постановления.

7 ноября на сына Авакова надели электронный браслет

Суд арестовал недвижимость Александра Авакова и экс-замминистра Чеботаря.

19 декабря уд снял арест с имущества Александра Авакова. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги