Соломенский суд Киева отменил обязательство сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет контроля. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Судебное заседание состоялось в пятницу, 22 декабря, сообщают Українські Новини.
САП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства.
При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.
Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.
Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.
В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.
1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала эти постановления.
7 ноября на сына Авакова надели электронный браслет.
Суд арестовал недвижимость Александра Авакова и экс-замминистра Чеботаря.
19 декабря уд снял арест с имущества Александра Авакова.
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