На сына министра внутренних дел Александра Авакова надели электронный браслет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, разместив соответствующее фото.

«Все в соответствии с законом, в рамках которого докажу абсурдность ангажированных обвинений», – отметил он.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала в Апелляционном суде Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда от 1 ноября этого года в уголовном производстве в так называемом «деле рюкзаков», которыми подозреваемым избраны меры пресечения в виде личных обязательств.