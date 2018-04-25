Сегодня директор школы №100 вручил Марьяне Батюк, поздравившей в соцсети с днем рождения Адольфа Гитлера, приказ об увольнении с работы и трудовую книжку, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Мы не допустим, чтобы во львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин – это преступники, на руках, которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает – ей не место среди детей», - заявил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Ранее управление образования Львовского горсовета выдало приказ по результатам фактов, изложенных в СМИ, в отношении заместителя директора школы № 100, учителя истории этой школы Марьяны Батюк. Директору школы № 100 рекомендовано уволить Батюк с занимаемой должности. Следовательно, сегодня директор школы выдал приказ об увольнении учительницы. Этот приказ был вручен Батюк лично.

В процессе работы комиссии было взято объяснение от директора школы и от учительницы.

С целью опровержения или подтверждения данного факта, управление образования вчера, 24 апреля, вручило Батюк письмо о том, чтобы она прибыла в 16:30 24 апреля в ЛКП «Центр информационных технологий» для предоставления возможности загрузки копии архива ее аккаунта в сети Facebook.

Батюк ознакомилась с письмом, однако в определенное время не явилась. Учитывая то, что отсутствуют какие-либо факты, подтверждающие обратное, комиссия обязала директора школы рассмотреть вопрос увольнения Батюк за совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением ее работы в школе.

Сегодня, 25 апреля, Батюк в помещении школы повторно предложено предоставить доступ к архиву ее аккаунта в сети Facebook, однако она отказалась это сделать.

Напомним, 20 апреля в социальной сети Facebook на странице Марьяны Батюк было опубликовано сообщение с поздравлением ко дню рождения Адольфа Гитлера.