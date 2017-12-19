Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу стороны защиты сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и снял арест с его имущества. Об этом сегодня в ходе заседания объявил председательствующий судья, передает РБК-Украина.

«Апелляционную жалобу представителя собственника имущества – адвоката Тарасова удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева от ... ноября 2017 года, которым удовлетворено ходатайство детектива НАБУ, и наложен арест на имущество, находящееся в собственности Авакова, 1988 года рождения, ...отменить», – постановил судья.

Таким образом суд снял арест с имущества сына Авакова: трех машиномест в подземном паркинге по адресу г. Киев, ул. Протасов Яр, 8, а также с квартиры по адресу г. Киев ул. Протасов Яр, 8 и квартиры в Харькове по ул. Мироносицкая, 22.

«Постановить новое постановление, которым назначить судебное разбирательство в суде первой инстанции. Постановление Апелляционного суда обжалованию не подлежит. Полное зачитывание решения суда состоится 26 декабря в 16 час 16 мин.», - объявил судья в зале судебного заседания.

Кроме того, прокурор Александр Снегирев рассказал, что Апелляционный суд назначил новое судебное разбирательство по делу сына Авакова. По словам прокурора, санкция статьи предусматривает конфискацию. Снегирев не смог ответить на вопрос о том, когда состоится рассмотрение дела по существу.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала эти постановления.

7 ноября на сына Авакова надели электронный браслет.

Суд арестовал недвижимость Александра Авакова и экс-замминистра Чеботаря.