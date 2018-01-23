Апелляционный суд Киева 15 января отменил решение об аресте квартиры и двух домов экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и его жены по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Об этом говорится в постановлении суда, текст которого содержится в Едином реестре судебных решений, пишет Украинская правда.

Рассматривая жалобу адвоката, апелляционная инстанция пришла к выводу, что Соломенский райсуд Киева при принятии соответствующего решения допустил «существенные нарушения уголовного процессуального закона».

В частности, отмечается в постановлении, в материалах производства отсутствует журнал судебного заседания и технический носитель, на котором зафиксировано судебное производство.

Учитывая указанное, апелляционный суд отменил решение Соломенского райсуда Киева от 2 ноября 2017 об удовлетворении ходатайства детектива НАБУ и наложении ареста на квартиру, принадлежащую «лицам 5 и 7», и 2 жилых дома, принадлежащих «лицу 7».

По информации издания Слово и Дело, лицо 5 по делу «рюкзаков Авакова» - это бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь, а лицо 7 – его жена.

Апелляционный суд столицы направил материалы дела в Соломенский райсуд на новое рассмотрение.

Как сообщалось, в начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

В декабре Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

7 ноября на сына Авакова надели электронный браслет, однако в конце декабря Соломенский суд Киева отменил это обязательство.