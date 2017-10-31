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Сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра задержали детективы Национального антикоррупционного бюро после обысков. Об этом заявил экс-советник министра МВД Украины Илья Кива в эфире телеканала 112 Украина.

«Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь», - сказал он. 

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру.

Обыски проходили в рамках расследования по рюкзакам, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.
ForUm

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