На недвижимость сына министра внутренних дел Александра Авакова, которого подозревают в причастности к растрате 14 миллионов гривен при приобретении рюкзаков для Национальной гвардии, наложили повторный арест.

Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева больше недели назад, сообщает «Слово и Дело».

Таким образом, арест наложили на квартиру и три паркоместа Авакова в Киеве по адресу ул. Протасов Яр, 8 и еще одну квартиру в Харькове на ул. Мироносицкой, 22.

Как ранее сообщал ForUm, в начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

В декабре Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

7 ноября 2017 года на сына Авакова надели электронный браслет, однако в конце декабря Соломенский суд Киева отменил это обязательство.

15 января отменил решение об аресте квартиры и двух домов экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря.