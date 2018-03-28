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Пять стран Евросоюза никак не наказали Россию за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Об этом свидетельствует подсчет Европейской правды.

К этому времени Австрия, Кипр, Греция, Словения и Португалия не заявили о выдворении российских дипломатов или отзыве своих послов из РФ для консультаций.

При этом Австрия и Словения публично заявляли, что не будут выдворять дипломатов.

Кроме того, на Балканах только Сербия и Босния не присоединились к выдворению дипломатов. Никоим образом не «наказали» Россию также Ватикан и Турция.

Среди международных организаций никак не отреагировали Совет Европы и ОБСЕ.

Напомним, в среду Черногория стала последней страной, которая присоединилась к 27 странам, высылающим российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Болгария, Люксембург, Словакия и Мальта вызвали своих послов в РФ для консультаций.

Ранее приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля 27 стран: Албания, АвстралияБельгияВеликобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, СШАУкраина , Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.
ForUm

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