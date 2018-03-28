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В Государственном департаменте США заявили, что 27 стран и Организация Североатлантического договора (НАТО) приняли решение выдворить 151 российского дипломата в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт, сообщает УНИАН.

«Вместе с нашим объявлением, вы видели беспрецедентную волну аналогичных действий и выдворений, совершенных другими правительствами, нашими глобальными партнерами и нашими союзниками», - заявила Нойерт.

«Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, НАТО и теперь 25 других стран на данный момент объявили о выдворении 151 российского сотрудника», - заявила пресс-секретарь. При этом она привела статистику по некоторым странам. В частности, Украина решила выдворить 13 россиян, НАТО - 7, Франция, Германия, Польша, Канада - все по 4, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - все по 2, Румыния Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - все по 1.

США выдворили 60 дипломатов, а Великобритания - 23.

Она подчеркнула, что США решили выдворить наибольшее количество дипломатов за один раз, чего не было раньше. «Это свидетельствует о том, как серьезно мы относимся к угрозе, которую представляет Россия, и это является признаком нашей готовности ввести большую цену с целью реагирования на это и другие безрассудные и дестабилизирующие действия», - подчеркнула Нойерт.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов после обвинения руководства РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

26 марта 14 стран ЕС, а также США, Канада, Ирландия, Австралия, Молдова, Бельгия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

В НАТО также решили выслать семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе.

Европейский Союз отозвал своего посла в России.

 

 

 
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