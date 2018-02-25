В Пхенчхане (Южная Корея) началась официальная церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.

Посмотреть церемонию закрытия Игр можно по этой ссылке.

Игры проходили с 9-го по 25 февраля. Почти 3 000 атлетов представляли 92 страны, при этом российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступали под нейтральным флагом, сообщает УНИАН.

Соревнования проходили в 15 видах спорта. За все время были разыграны 102 комплекта медалей.

Общий медальный зачет выиграла Норвегия, опередив команду Германии лишь по общему количеству наград при равенстве золотых медалей. Украинские спортсмены завоевали одну медаль - золото в дисциплине «лыжная акробатика» принес нашей стране фристайлист Александр Абраменко.

В медальном зачете украинцы разделили 21-22-е места с Венгрией. В рамках церемонии закрытия организаторы представят шоу-программу, а сборная Украины примет участие в параде спортсменов.

Знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия ХХІІI зимних Олимпийских игр стал олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко. Именно он в олимпийском Пхенчхане переписал историю украинского фристайла. Получив медаль высшей пробы, Александр стал не только первым обладателем золотой олимпийской медали в отечественном фристайле, но и первым олимпийским чемпионом среди мужчин за время выступлений украинской команды независимой Украины.