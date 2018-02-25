В южнокорейском Пхенчхане завершилась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр.

В начале красочной шоу-программы, длившейся около двух часов, прошел парад участников Игр.

Флаг Украины нес единственный медалист в составе «сине-желтой» команды - чемпион Олимпиады-2018 Александр Абраменко, сообщает УНИАН.

Отметим, что Международный олимпийский комитет не разрешил спортсменам России пройти под своим флагом. Как и на открытии, россияне появились под нейтральным олимпийским знаменем.

В рамках яркого представления зрители увидели шоу дронов, впечатляющую постановку с участием десятков артистов и мощными спецэффектами «Ось времени».

Кроме того, состоялась передача олимпийской эстафеты следующим хозяевам зимних Игр - в 2022 году «белая» Олимпиада состоится в Пекине.

Напомним, зимняя Олимпиада-2018 проходила с 9-го по 25 февраля. Почти три тысячи атлетов представляли 92 страны. Соревнования проходили в 15 видах спорта, где было разыграно 102 комплекта медалей.

Общий медальный зачет выиграла Норвегия, опередив команду Германии лишь по общему количеству наград при равенстве золотых медалей.

Украинские спортсмены завоевали одну медаль - золото в дисциплине «лыжная акробатика» принес нашей стране фристайлист Александр Абраменко.