Проба Б российского призера Олимпиады, керлингиста Александра Крушельницкого также оказалась положительной. Об этом сообщил корреспондент российского издания «Спорт-Экспресс» Дмитрий Зеленов.
«Проба Б Крушельницкого дала положительный результат», - написал он в Twitter.
Проба Б Крушельницкого дала положительный результат.— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 19 февраля 2018 г.
Официальные данные по этому поводу пока не обнародованы, это ожидается в течение дня.
Ранее 19 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал производство в отношении Крушельницкого.
Спортсмен уже вернул аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню. В МОК возвращения Крушельницким аккредитации не подтверждают.
Из-за новых обвинений в употреблении допинга российская делегация на Олимпийских играх в Пхенчхане рискует второй раз идти без флага и других опознавательных знаков – теперь уже на церемонии закрытия соревнований 25 февраля.
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