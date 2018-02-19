Проба Б российского призера Олимпиады, керлингиста Александра Крушельницкого также оказалась положительной. Об этом сообщил корреспондент российского издания «Спорт-Экспресс» Дмитрий Зеленов.

«Проба Б Крушельницкого дала положительный результат», - написал он в Twitter.

Проба Б Крушельницкого дала положительный результат. — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 19 февраля 2018 г.





Официальные данные по этому поводу пока не обнародованы, это ожидается в течение дня.

Ранее 19 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал производство в отношении Крушельницкого.

Спортсмен уже вернул аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню. В МОК возвращения Крушельницким аккредитации не подтверждают.

Из-за новых обвинений в употреблении допинга российская делегация на Олимпийских играх в Пхенчхане рискует второй раз идти без флага и других опознавательных знаков – теперь уже на церемонии закрытия соревнований 25 февраля.