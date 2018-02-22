Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты на Играх-2018 за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.

«Александр Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Он дисквалифицирован из соревнований по керлингу в смешанных парах на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, и соответствующие результаты команды OAR («Олимпийских атлетов из России») в этом виде программы признаны недействительными со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спортсмен должен быть лишен аккредитации», - говорится в решении суда, сообщает РИА Новости.

«Спортсмен согласился со своим временным отстранением от соревнований за период Игр и оставил за собой право после завершения Игр добиваться снятия или сокращения периода дисквалификации на основании того, что нарушение не было сделано по его вине или по его небрежности», - добавляется в решении.

Слушание выездной бригады CAS, которое было намечено на утро четверга по московскому времени, было отменено по письменной просьбе сторон - Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной федерации керлинга (WCF) и Крушельницкого.

«Дальнейшие разбирательства должны быть продолжены между WCF и Крушельницким. МОК больше не является участником процесса, - отмечается в решении суда. - Корректировка официального распределения мест в олимпийском турнире керлинга в дабл-миксте и переход бронзовых медалей находятся в зоне ответственности WCF и МОК».

Напомним, в одном из допинг-тестов Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Штаб российской делегации на Олимпиаде подтвердил, что получил сообщение о возможном нарушении антидопинговых правил, однако ни имени спортсмена, ни вид спорта называть отказался.

19 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал производство в отношении Крушельницкого.

Спортсмен уже вернул аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню. В МОК возвращения Крушельницким аккредитации не подтверждают.

Проба Б Крушельницкого также оказалась положительной.

Из-за новых обвинений в употреблении допинга российская делегация на Олимпийских играх в Пхенчхане рискует второй раз идти без флага и других опознавательных знаков – теперь уже на церемонии закрытия соревнований 25 февраля.