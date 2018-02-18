Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт Игр.

В решающей третьей попытке 30-летний украинский спортсмен набрал 128,51 балла, прекрасно выполнив прыжок и оставив позади всех конкурентов. Серебро – японца Цья Цуняна, бронза – у спорстмена из России Ильи Бурова.

Это первая медаль для Украины на 23-х зимних Олимпийских играх.