Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт Игр.
В решающей третьей попытке 30-летний украинский спортсмен набрал 128,51 балла, прекрасно выполнив прыжок и оставив позади всех конкурентов. Серебро – японца Цья Цуняна, бронза – у спорстмена из России Ильи Бурова.
Это первая медаль для Украины на 23-х зимних Олимпийских играх.
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