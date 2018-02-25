ПАО «Одессагаз» намерено из-за долгов остановить газоснабжение котельных города Теплодар Одесской области, сообщает пресс-служба теплодарского городского совета со ссылкой на КП «Одесская ТЭЦ-2».
«В связи со значительным долгом потребителей г.Теплодар за отопление в размере 4,3 млн гривен по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ», - говорится в сообщении.
Жителей города просят погасить долги за отопление для уплаты за газ.
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