Сборная Норвегии выиграла общий медальный зачет зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

У Норвегии и Германии - по 14 золотых медалей, но по числу всех медалей впереди норвежцы (39 против 31).

Отметим, что 14-е золото для команды Норвегии принесла легендарная лыжница Марит Бьерген, которая победила в масс-старте, который завершал программу соревнований Олимпиады-2018.

Норвежцы побили рекорд США по количеству наград на белых Олимпиадах. В Ванкувере-2010 у американцев было 37 медалей, норвежцы в Пхенчхане завоевали уже 38 наград, 13 из которых - высшей пробы.

Третье место у Канады (11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых). Четвертое место - у США (9 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых). В пятерку лучших попали спортсмены Нидерландов (8-6-6), сообщает УНИАН.

Украина в итоговой таблице поделила 21-е и 22-е места с Венгрией. У этих стран по одной медали - золотой. Олимпийские игры проходили с 9-го по 25 февраля в южнокорейсокм Пхенчхане.