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Российская делегация на Олимпийских играх в Пхенчхане рискует второй раз идти без своего флага и других опознавательных знаков, теперь уже на церемонии закрытия соревнований 25 февраля. Это может произойти вследствие положительной пробы на допинг, которую сдал призер соревнований по керлингу, олимпийский атлет из России Александр Крушельницкий, пишет Радио Свобода.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что в случае подтверждения нарушения со стороны Крушельницкого это дело будет рассмотрено группой МОК, которая анализирует возвращение России как команды, а не отдельных ее представителей как «олимпийских атлетов из России».

«Если это будет подтверждено, это будет учтено вместе со многими другими факторами», - отметил Адамс.

Международный олимпийский комитет (МОК) официально сообщил команде олимпийских атлетов из России в Пхенчхане о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов. Это 18 февраля подтвердил пресс-атташе команды Константин Выборнов.

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий 13 февраля победили в матче против сборной Норвегии за третье место в дисциплине дабл-микст. Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из допинг-тестов Крушельницкого обнаружены следы мельдония.

Крушельницкий уже покинул Олимпийскую деревню и вернул аккредитацию

В случае подтверждения применения допинга российским спортсменом этот факт повлияет на решение Международного олимпийского комитета об отмене санкций в отношении России, заявил в понедельник, 19 февраля, в Пхенчхане директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
ForUm

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