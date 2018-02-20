также в разделеСпорт
Суд в Лозанне отклонил иск «Динамо» по «мариупольскому делу» 48
РФ о допинге олимпийца: Это провокация и диверсия 186
Абраменко вручили золотую медаль олимпийского чемпиона 72
Проба Б российского олимпийца – тоже положительная 80
Из-за нового случая с допингом Россия может оказаться вне церемонии закрытия Игр 41
CAS открыл допинговое дело на российского олимпийца 45
Подозреваемый в допинге российский медалист покинул Олимпийскую деревню 67
Российский спортсмен заявил, что мельдоний ему могли подмешать 58
Россиянина заподозрили в допинге на Играх-2018 43
У Украины – первое «золото» Олимпиады 292
Олимпиада: Уроженка Украины выиграла «золото» для Германии 204
Донецкий «Шахтер» сменил место регистрации 184
На Пхенчхан обрушился сильный ураган: отменены гонки, идет эвакуация 314
На Олимпиаде-2018 зафиксирован первый случай применения допинга 295
Представлен мяч финала Лиги чемпионов-2018 456
Германия продолжает лидировать после второго дня Олимпиады 142
Сборная Германии лидирует после первого дня Олимпиады-2018 214
Первое «золото» Олимпиады-2018 выиграла шведская лыжница 121

Олимпийскому чемпиону по фристайлу Александр Абраменко будет выплачено государственное вознаграждение в сумме 125 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

«По моему поручению издан приказ о выплате олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко государственное вознаграждение в 125 тыс. долл. в гривнях по курсу НБУ», - написал он в Twitter.

По словам министра, средства будут оперативно выплачены спортсмену на карточку.  

Как сообщал ForUm, 18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги