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Украинская биатлонистка Валентина Семеренко обрушилась с критикой на тренера женской сборной Украины Уроша Велепца, который не поставил ее в эстафету на Олимпиаде.

«Знаете, болельщики, у нас не команда, а просто ж***. Не верьте ни одному слову, это просто вранье. Тренер даже собрания не провел и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Варвинец, ни Меркушина не попадали, все гонки хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза», - написала она в Facebook.

Спортсменка утверждает, что обратилась к тренер, требуя объяснений.

«Даже Урошу написала: проведите собрание, объясните — он струсил, чтобы мы его не побили. Он даже сам сказал, что струсил», - написала Семеренко.

«Все молчат просто. А взять Пидгрушну, взять Абрамову – как Урош и Меркушин (тренер сборной, отец биатлонистки Анастасии Меркушиной) хлопали в ладоши, что у них вышло их выкинуть из команды, как было больно на это все смотреть. А они радовались!» - написала спортсменка в комментариях в группе UA:БIАТЛОН.

В сегодняшней эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане украинская сборная заняла 11-е место. В составе украинской команды участвовали Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Олимпийские чемпионки Сочи-2014 Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная в четверку не попали.

 
ForUm

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