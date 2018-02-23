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Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на запрещенное вещество.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

«Проба на допинг бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных», - говорится в заявлении.

В федерации заявили, что за несколько дней до этого, 13 февраля, проба спортсменки была чистой.

«Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру ответственности и осознают, как случившееся может отозваться на судьбе всей команды», - отмечается в сообщении.

Напомним,  ранее в допинг-тесте российского керлингиста  Александра Крушельницкого Крушельницкого были обнаружены следы мельдония.

19 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал производство в отношении Крушельницкого.  

Проба Б Крушельницкого также оказалась положительной

 Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты на Играх-2018. 

 
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