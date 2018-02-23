Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на запрещенное вещество.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.
«Проба на допинг бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных», - говорится в заявлении.
В федерации заявили, что за несколько дней до этого, 13 февраля, проба спортсменки была чистой.
«Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру ответственности и осознают, как случившееся может отозваться на судьбе всей команды», - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее в допинг-тесте российского керлингиста Александра Крушельницкого Крушельницкого были обнаружены следы мельдония.
19 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал производство в отношении Крушельницкого.
Проба Б Крушельницкого также оказалась положительной.
Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты на Играх-2018.
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