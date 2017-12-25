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Суд по делу Елены Зайцевой, которая подозревается в совершении смертельного ДТП на улице Сумской 18 октября в Харькове, может принять приговор, учитывая смягчающие обстоятельства, о которых заявляет адвокат девушки Юлия Козырь.

Об этом сообщает ТСН.

«Речь идет о раскаянии подзащитной и добровольных компенсациях семьям погибших и пострадавших. Если суд примет это во внимание — приговор суда может быть более благосклонным, чего больше всего боятся семьи погибших», — говорится в сюжете.

Зайцева во время суда покаялась. «Никогда больше не сяду за руль. Я не хотела, чтобы так случилось. Я признаю свою вину. Я готова нести ответственность и готова понести наказание, которое даст мне суд», — сказала она. Это раскаяние насторожило всех, кто следит за делом.

«Родственники тех, чьи жизни раздавила машина Зайцевой, сообщили, что раскаяние появилось сразу после того, как мать подозреваемой разослала пострадавшим по 50 тысяч гривен компенсации. Родители погибших вернули деньги после того, как чеки от благотворительных взносов следствие начало прилагать к материалам дела. После чистосердечного раскаяния они, по словам адвоката Зайцевой, могут стать добровольным возмещением ущерба. Это уже сразу две смягчающих обстоятельства, которые могут уменьшить количество лет приговора», - отмечают журналисты.

Кроме того, адвокат Зайцевой сообщила, что день пребывания в СИЗО считается как день отбывания наказания после приговора. После того, как пройдет половина срока, Елену могут отпустить условно-досрочно.

Как сообщал ForUm, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога. 
ForUm

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