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В столичные дома, расположенные возле обрушившейся стены, смогут подать газ во вторник, 26 декабря. Об этом сказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире телеканала 112 Украина.

«С отоплением все в полном порядке, с подачей газа – в доме по адресу на Антоновича, 14 Б проблемы, до вторника «Киевгаз» восстановит газ, остальные три дома будут подключены. Работы со вчерашнего дня начались и сегодня будут закончены», - сказал Ткачук.

По его словам, сегодня районная администрация проводит комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, аварийные бригады «Киевгаза» восстанавливают газопровод, «Киевэнерго» ремонтирует линию электропередач.

«Конечно, будет проводиться служебное расследование. Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установит в том числе и причины обрушения стены. Стена была еще царских времен, сверху на ней находилась газовая труба», - уточнил представитель КГГА.

В ответ на вопрос, возместят ли убытки владельцам авто, он сказал: «После того как следствие установит виновников и причину обрушения, конечно, собственникам автомобилей будут возмещены убытки».

Напомним, 24 декабря в Голосеевском районе Киева обвалилась стена между домами, в результате чего были повреждены два автомобиля, жертв нет.
ForUm

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